Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: Yaralı 3 Filistinli bugün Türkiye'ye getirildi

Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları başta olmak üzere Gazze’den hasta ve yaralı tahliyesine yönelik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde sürüyor.

Bu kapsamda bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

3 FİLİSTİNLİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaralı 3 Filistinli, Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ile tedavilerine devam etmek üzere Türkiye’ye getirildiğini kaydetti.

449 HASTA VE YARALI FİLİSTİNLİ GETİRİLDİ

Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde Türk makamlarının çalışmaları sonucunda 16 Kasım 2023 tarihinden bu yana toplam 19 tıbbi tahliye operasyonuyla 449 hasta ve yaralı ile 488 refakatçi Gazze’den Türkiye’ye getirildi.