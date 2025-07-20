Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı

Tarihe damga vuran Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlanıyor...

20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak ve barış getirmek amacıyla başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı, bugün 51. yıl dönümünde anılıyor.

Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

HAREKATIN YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Kıbrıs Adası'na barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünün kutlandığı paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkü'nün varlık ve güvenliğini teminat altına aldığı belirtildi.

"TÜRKİYE, KKTC'NİN HAKKINI HER DAİM SAVUNMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Paylaşımda, Kıbrıs Türklerinin bugün KKTC çatısı altında, kendi bayraklarının gölgesinde dimdik ayakta, güven ve huzur içinde yaşadığı vurgulanarak, şu sözler kullanıldı: