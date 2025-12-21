Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen Bilal Erdoğan, o anları anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlim Yayma Ödülleri 2025, 29 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tören, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi ile sonuçlandı.

SAHNEDE BABASININ ELİNİ ÖPTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye takdim eden oğluna eğilerek bir şeyler söyledi.

Protokol gereği önce tokalaşan baba-oğul, ardından Bilal Erdoğan'ın el öpme jestiyle duygusal bir an yaşadı.

TÖREN GÜLÜMSETEN ANLARA SAHNE OLDU

Babasının elini öpen Bilal Erdoğan, kendini gülümsemekten geri tutamadı.

Bu sırada Bilal Erdoğan'ın babasının kulağına eğilerek bir şeyler fısıldaması dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Gülümseten manzaralara sahne olan o anlar dikkatlerden kaçmadı.

GÜLÜMSETEN O ANLARI ANLATTI

VAV TV'de gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan'a programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü görüntünün arka planı soruldu.

O anları anlatan Bilal Erdoğan, şu sözleri kullandı:

Orada, Cumhurbaşkanımızla ne konuştuğumuzu, ne dedi Cumhurbaşkanımız, niye elini öptüm; hatta bazıları dediler ki "Cumhurbaşkanı sana 'elimi öp' mü dedi".



Normalde bunun önünde Cumhurbaşkanımıza hediyesini takdim ettik, İlim Yayma Ödülleri'ndeki konuşması ve katılması sebebiyle. Daha sonra da diğer ödül sahipleriyle toplu fotoğrafa geçmek için bekliyoruz.

"EVLAT BABASINA HEDİYE Mİ VERİYOR" DEYİNCE ÖPTÜM ELİNİ