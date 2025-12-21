Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen Bilal Erdoğan, o anları anlattı

- İlim Yayma Ödülleri 2025, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
- Bilal Erdoğan, ödül töreninde babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim ederken onun elini öptü.
- Bu anlar sosyal medyada dikkat çekti ve Bilal Erdoğan, VAV TV'de gençlere o anları anlattı.
İlim Yayma Ödülleri 2025, 29 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Tören, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi ile sonuçlandı.
SAHNEDE BABASININ ELİNİ ÖPTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye takdim eden oğluna eğilerek bir şeyler söyledi.
Protokol gereği önce tokalaşan baba-oğul, ardından Bilal Erdoğan'ın el öpme jestiyle duygusal bir an yaşadı.
TÖREN GÜLÜMSETEN ANLARA SAHNE OLDU
Babasının elini öpen Bilal Erdoğan, kendini gülümsemekten geri tutamadı.
Bu sırada Bilal Erdoğan'ın babasının kulağına eğilerek bir şeyler fısıldaması dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
Gülümseten manzaralara sahne olan o anlar dikkatlerden kaçmadı.
GÜLÜMSETEN O ANLARI ANLATTI
VAV TV'de gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan'a programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü görüntünün arka planı soruldu.
O anları anlatan Bilal Erdoğan, şu sözleri kullandı:
Orada, Cumhurbaşkanımızla ne konuştuğumuzu, ne dedi Cumhurbaşkanımız, niye elini öptüm; hatta bazıları dediler ki "Cumhurbaşkanı sana 'elimi öp' mü dedi".
Normalde bunun önünde Cumhurbaşkanımıza hediyesini takdim ettik, İlim Yayma Ödülleri'ndeki konuşması ve katılması sebebiyle. Daha sonra da diğer ödül sahipleriyle toplu fotoğrafa geçmek için bekliyoruz.
"EVLAT BABASINA HEDİYE Mİ VERİYOR" DEYİNCE ÖPTÜM ELİNİ
Ben hediyeyi verdim. O sırada da Cumhurbaşkanımız elini uzatınca, bana bir şey demek için elini uzattığını fark ettim. Ben tekrar elini tuttum. Sonra, kulağıma eğildi; "Şimdi, bu nasıl oluyor? Evlat babasına hediye mi veriyor?" dedi. Ben de öyle deyince "Ne demek babamsın tabi." diyerek öptüm elini.