Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevinden ilk kez konuştu: Vicdanım çok rahat

'Güllü' adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmişti.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düştüğü belirlenmişti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

KIZI VE ARKADAŞI KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı.

GÜLLÜ'NÜNÜ KIZI TUTUKLANDI

Adliyeden mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.

CEZAEVİNDEN KONUŞTU

Güllü'nün ölümünün ve ardından yaşananların kamuoyundaki yankıları sürerken kızı Tuğyan Gülter, cezaevinden ilk kez konuştu.

Habertürk'e konuşan Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddederek şunları aktardı:

"SULTAN'DAN HİÇ BEKLEMEZDİM"

Sultan’dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan’a, ‘Rapor kötü geldi kendini kurtar’ dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum.

"BENİM VİCDANIM ÇOK RAHAT"

Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah’a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?

"BİR GÜN BURADAN ÇIKACAĞIMI BİLİYORUM"

Haksızlığa uğramanın muhasebesini buna sebep olanlar yapmalı. Toplum bıkmadan sabahlara kadar bir kadının geçmişini namusunu haysiyetini ayaklar altına alan, yaşadığı acıyı yok sayan ve en acısı bir evladı olduğunu unutarak yaşattıkları baskıyla benim burada olmamı sağlayan insanları alkışlayan toplum eleştirisini de öz eleştirisini de kendisi yapsın. Haklı olmanın getirdiği huzur burada olmanın yangını ile karışmış olsa da bir gün buradan çıkacağımı biliyorum.

"GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE ANNEMİN MEZARINI ZİYARET ETTİM"

Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile gözaltına alındığı aynı gün annesinin mezarını ziyaret ettiğini söyleyerek şöyle devam etti:

Saatlerce kaldım. Bağırarak bana ‘katil’ dediler diye ağladım. ‘Kalk’ dedim ya da ‘beni de al’ dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim.

"BEN GÜLLÜ'NÜN ANNEMİN KIZIYIM, PES ETMEYECEĞİM"