Dışişleri Bakanlığı'ndan 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan Sınır Delimitasyon Komisyonu'nda, 4 köyün Azerbaycan'a iadesi yönünde varılan uzlaşmayı, Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

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Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği 4 köyün Azerbaycan'a iadesini kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hacızade kararı, "Uzun zamandır beklenen tarihi olay." ifadeleriyle karşıladı.

"Uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz"

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Azerbaycan-Ermenistan Sınır Delimitasyon Komisyonu'nun 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, 30 yıldır işgal altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a iadesi ve delimitasyon çalışmalarının devamı konusunda varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Doğrudan görüşmeler aracılığıyla kaydedilen bu olumlu gelişme, nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adımdır."