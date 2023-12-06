Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama: Yayılmacı zihniyet, barış zeminine ciddi zarar vermekte İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerleri genişletmesini şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı, yayılmacı zihniyetin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurguladı.

ensonhaber.com

Gazze'de bir soykırım gerçekleştiren İsrail'e, Türkiye'den bir kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yeri genişletilmesi olayına bir açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "şiddetle kınıyoruz" detayı önce çıktı.

İşte o açıklama;

İsrail makamlarının bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

"Bin 800 konut inşa edilmesi planının onaylanması kabul edilemez"

İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.



İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria!da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkı ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

"Yayılmacı zihniyeti, barış zeminine ciddi zarar vermekte"

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir.

Yasa dışı yerleşim faaliyetleri

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.