Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in ateşkes ihlallerine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne bugün düzenlediği saldırılar ile devam eden ateşkes ihlallerini sert şekilde kınadığını duyurdu.

"İSRAİL BÖLGEDE BARIŞ İSTEMİYOR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir"

"BARIŞ PLANI’NIN TÜM HÜKÜMLERİNE UYMASININ SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ YİNELİYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: