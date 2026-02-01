Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in ateşkes ihlallerine kınama

- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
- Ateşkes ihlallerinin devam etmesine dikkat çekildi.
- Bakanlık, bu ihlalleri sert bir dille eleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne bugün düzenlediği saldırılar ile devam eden ateşkes ihlallerini sert şekilde kınadığını duyurdu.
"İSRAİL BÖLGEDE BARIŞ İSTEMİYOR"
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir"
"BARIŞ PLANI’NIN TÜM HÜKÜMLERİNE UYMASININ SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ YİNELİYORUZ"
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır"