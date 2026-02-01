Pazartesi sabahına dikkat: İstanbul'da beş ilçeye kar uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası pazartesi sabahı İstanbul'a ulaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Halihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

BEŞ İLÇEYE KAR UYARISI

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Bu nedenle vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları isteniyor.

BİR UYARI DA VALİLİKTEN GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, en düşük sıcaklığın 5, en yüksek sıcaklığın 8 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Havanın pazartesi günü çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, yağışların yerel olarak kuvvetli, en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın 8 derece olmasının beklendiği aktarılan açıklamada salı günü parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Rüzgarın pazar ve pazartesi gece saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi ve pazar ile pazartesi günleri il genelinde yerel kuvvetli yağışlar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.