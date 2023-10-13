Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze duyurusuna tepki: Hiçbir şekilde kabul edilemez

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi üzerindeki baskısını artırıyor.

Kara harekatına hazırlandığı belirtilen İsrail, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden bölgenin güneyine geçmelerini istedi.

Bu durum için Filistinlilere 24 saat süre tanındı. Türkiye, İsrail'in tavrını sert tepkiyle karşıladı.

İsrail'in duyurusu Türkiye'nin tepkisini çekti

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

"İnsanlıkta yeri yok"

Tel Aviv'in aldığı karardan geri adım atması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı:

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.