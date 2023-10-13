Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze duyurusuna tepki: Hiçbir şekilde kabul edilemez

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi üzerindeki baskısını artırıyor.
Kara harekatına hazırlandığı belirtilen İsrail, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden bölgenin güneyine geçmelerini istedi.
Bu durum için Filistinlilere 24 saat süre tanındı. Türkiye, İsrail'in tavrını sert tepkiyle karşıladı.
İsrail'in duyurusu Türkiye'nin tepkisini çekti
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.
"İnsanlıkta yeri yok"
Tel Aviv'in aldığı karardan geri adım atması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı:
Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.
'Bu vahim hatadan geri dönün' çağrısı
İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Mısır ziyareti
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.
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