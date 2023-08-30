Disney'in Atatürk dizisi iptaline sessiz kalan ünlülerin Zafer Bayramı paylaşımları Atatürk dizisini iptal eden Disney Plus'un skandal kararına işlerini ve gelecek teklifleri kaybetmemek için ses çıkartmayan ünlüler, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını Atatürk görselleriyle donattı.

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Disney Plus'ın Atatürk skandalının yankıları sürüyor.

Türkiye pazarına hızlı giren platform, 29 Ekim'de yayınlanması planlanan Atatürk dizisini Ermeni lobilerinin baskısı ile iptal etti.

Türk halkının büyük tepkisini çeken bu adımdan sonra platformda projeleri yayınlanan ünlüler ya sessiz kaldı ya da göstermelik tepkilerle geçiştirmeyi seçti.

Atatürk dizisi iptaline tepki göstermeyen ünlülerin iki yüzlülüğü

Bu Atatürk duyarı ile her milli bayramda ortaya çıkan ünlüler, bugün yine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını Atatürk ve Türk bayrağı görselleriyle donattı.

O isimlerin başında platformun ekran yüzü olan Eda Ece geliyor.

Skandal iptal kararından sonra göstermelik paylaşımda bulunan Ece, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk." notunu düşmiştü.

Ece bugün de Instagram hesabında bol bol Atatürk storysi attı.

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"Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum"

Konu hakkında açıklama yapmaktan çekinen bir başka isim ise Hazal Kaya oldu.

Konuya ilişkin, "Yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum." ifadelerini kullanan Kaya da storylerini Atatürk görselleri ile süsledi.

Şahan da Atatürk paylaştı

Her fırsatta toplumsal konularda fikirlerini Twitter hesabından paylaşan, iktidarı sert dille eleştiren Şahan Gökbakar da o isimlerden biri.

Gökbakar, aktif şekilde kullandığı Twitter'dan bugüne özel paylaşım yapmazken Atatürk paylaşımını Instagram'dan yaptı.

Reklam yüzü Tarkan, Twitter'dan kıtladı

Disney'in reklam filminde oynayan ünlü şarkıcı Tarkan ise, skandal için tek bir kelime bile etmedi.

Tarkan, reklam yüzü olduğu Disney'in skandalına ses çıkarmazken 30 Ağustos'u Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Tarkan, paylaşımında Atatürk göreseli kullanmayı da ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.