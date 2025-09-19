Cumhurbaşkanlığı atama kararları, dün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanı değişti.

SAFİ ARPAGUŞ, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI OLDU

Karara göre Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Safi Arpaguş, görevi Ali Erbaş'tan devralıyor...

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Devir teslim töreninde Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Prof. Dr. Safi Arpaguş'a teslim etti.

8 YILLIK ALİ ERBAŞ DÖNEMİ SONA ERDİ

Bugün görevini düzenlenen törenle Arpaguş'a devreden Ali Erbaş, devir konuşmasında 8 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı görevi yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek görevini devreden Erbaş'ın konuşması şöyle:

"HEPİMİZİN BİLDİĞİ ÜZERE DİN HİZMETİ HERHANGİ BİR MEVKİ, MAKAM VE STATÜYE BAĞLI DEĞİLDİR"

Başkanlığımız hizmetini daha ileriye taşıyacağına inandığımız hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim. Safi Arpaguş hocamızı tanıyordum. Yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Siz de yakıdan tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Hepimizin bildiği üzere din hizmeti herhangi bir mevki, makam ve statüye bağlı değildir.