Diyanet'in yeni başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanmıştı.

DİYANET'TE KÖKLÜ DEĞİŞİMLER

Bu görev değişiminden sonra kurumda da köklü değişiklikler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile kurumda birçok yönetici değişti.

ATATÜRK PORTRESİ ASTI

Kurumda değişimler sürerken yeni görevine atanan Arpaguş, makam odasına Atatürk portresi astı.

GÜNDEM OLDU

18 Şubat 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Uşak’ta dualarla karşılandığı tarihi bir fotoğrafı asan Prof. Dr. Arpaguş’un, bu tercihi gündem oldu.

PROF. DR. ARPAGUŞ ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; görev süresi dolan Ali Erbaş'tan boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş atandı. Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19'uncu başkanı olarak görev yapacak.

2021 yılından bu yana İstanbul Müftülüğü görevini yürüten Prof. Dr. Safi Arpaguş'un, akademik alanda çeşitli çalışmaları bulunuyor.