Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Terörsüz Türkiye sürecinden umutlu olan aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor.

Doğan Güger'in babası Hacı Güger, 6 yıldır evlat nöbeti tuttuklarını söyledi.

"UMUDUMUZ ÖNCE ALLAH'TIR SONRA DEVLETİMİZDİR"

Güger, "Bugün gelecek aşamada çok geç kalınmış ‘Terörsüz Türkiye' isimli bir süreç var. Bunun yıllar önce yapılması gerekirdi. Bunca insanın, gençlerin ölmemesi gerekirdi. Ve bugün burada bu çadırda evlat nöbetini tutuyoruz bütün annelerin ve babaların gözü uzak yollarda. Çocukların geleceği yollara bakıyorlar. Umudumuz önce Allah'tır sonra devletimizdir. Umarım bu çözüm süreci sonuna kadar gider. Biz bu çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz." dedi.

"BAŞAYAN BU SÜREÇ İNŞALLAH SONUÇ VERİR"

Mehmet Tokay'ın annesi Sadiye Tokay ise, 6 yıldan fazladır bu çadırda eylemlerine devam ettirdiklerini söyledi. Tokay, "Anne ve babalar gözyaşı döküyorlar. Bir süreç başladı inşallah sonuç verir ama devlet büyüklerimden tek ricam ilk etapta bizim çocuklarımız gönderilmedi. Yeter artık anneler ağlamasın." ifadelerini kullandı.