AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülkemizin bir gerçeği olan deprem kendini yine hatırlattı.

Bu kez adres Diyarbakır...

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Hani ilçesi olan deprem, saat 14.49 sıralarında hissedildi.