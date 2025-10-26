Abone ol: Google News

Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da saat 14.49 sıralarında merkez üssü Hani'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 15:02
Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem
  • Diyarbakır Hani'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Deprem saat 14.49'da meydana geldi.
  • Deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Ülkemizin bir gerçeği olan deprem kendini yine hatırlattı. 

Bu kez adres Diyarbakır...

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nden yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Merkez üssü Hani ilçesi olan deprem, saat 14.49 sıralarında hissedildi. 

