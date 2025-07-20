Diyarbakır'da prizde unutulan ütü evi küle çevirdi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, ütü yaptıktan sonra fişini prizden çekmeyi unutan ev sahibinin ihmali yangına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde bir sitede yaşandı.

Ütünün bulunduğu odadan bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı.

İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının çıktığı odada bulunan eşyalar tamamen zarar gördü.

Evde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.