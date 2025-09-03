Diyarbakır'daki evlat nöbeti 7’nci yılında

Diyarbakır'da ailelerin, 3 Eylül 2019'da DEM Parti İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Ailelerin oturma eyleminde 7 yıl geride kaldı.

384 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 62 aile çocuğuna kavuştu.

Evlat nöbetindeki aileler, 7'nci yıla girerken evlatlarına 'geri dön' çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN AİLELER BURAYA GELİP EVLATLARINI İSTİYOR"

10 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, barış sürecinde önceliğin kendi çocuklarına verilmesi gerektiğini belirterek, “Evlat nöbetini kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Oğlum için buradayım. Oğlum Özkan 15 yaşındayken 6’ncı sınıf öğrencisiydi. Okul çıkışı evladımı kandırıyorlar ve 10 yıldır PKK’nın elindedir.

Türkiye’nin dört bir yanından aileler buraya gelip evlatlarını istiyor. Terör örgütü hem Türk’e hem Kürt’e hem de Alevi’ye zarar veriyor. Süreç başladı ve terör örgütü samimi ise bizim çocuklarımızı bize versin. 7 yıldır biz buradayız. Bu çadır artık bizim evimiz oldu.

Artık şehit istemiyoruz. Haklı olarak biz evladımızı istiyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek ve asla buradan kalkmayacağız. Biz Meclis’e de gittik ve tüm siyasi partiler de oradaydı.

Bizi dinlediler. Orada ‘süreç olacaksa evlatlarımız üzerine olsun’ dedik. Barış süreci aslında Diyarbakır anne ve babalarının dik duruşudur. Kararlılığımız ve dik duruşumuz devam edecek, artık terörsüz bir Türkiye istiyoruz.” dedi.

"BARIŞ SÜRECİNDE BİZİM ÇOCUKLARI GÖNDERSİNLER"

Sur ilçesinde 11 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eyleminde yer alan Aydan Arslan, kızının hasretini çektiğini ve geri dönmesi gerektiği çağrısında bulunarak, “6 yılımız bitti ve 7’nci yıldayız. Mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı almayana kadar buradan kalkmayacağız. Barış sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Artık analar ve babalar ağlamasın.

Asker ve polislerimiz ölmesin. Artık evlatlarımızı geri göndersinler ve bu hasret bitsin. Barış sürecinde ilk etapta bizim çocukları göndersinler. Aysun, kızım 11 yıldır senin hasretini çekiyorum. Artık geri dön. Artık bu hasret bitsin.” diye konuştu.