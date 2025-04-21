DMM, özel hastanelerde planlı sezaryanın yasaklandığı iddiasını yalanladı

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Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”te güncellemeye gitti.

19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından bazı medya organlarında özel hastanelerde planlı sezaryenin yasaklandığı iddia edildi.

PLANLI SEZARYAN YASAĞI İDDİASI YALANLANDI

İddialara ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) geldi.

DMM, sosyal medyada dolaşıma giren “planlı sezaryen yasaklandı” haberlerinin doğru olmadığını vurguladı.

Açıklamada, yönetmeliğin yalnızca ayakta teşhis ve tedavi yapılan tıp merkezlerini kapsadığı, özel hastanelerin bu kapsamda yer almadığı belirtildi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ülkemizde planlı sezaryenin yasaklandığı" iddiası doğru değildir. 19 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında özel hastaneler bulunmamakta olup, özel hastanelerin usul ve esasları farklı mevzuat ile düzenlenmiştir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİTBAR ETMEYİNİZ"

Bu bağlamda planlı sezaryen yapılamayacağına dair hüküm tıp merkezleri için geçerlidir. Bu hüküm tıbbi ve bilimsel gerekçelere dayanmakta olup, geçmiş yönetmeliklerde de yer almıştır.

Ayrıca normal doğum eyleminin seyri sırasında gelişen acil sezaryen endikasyonu bu hükmün kapsamı dışındadır. Sağlık Bakanlığının özel hastanelerde planlı sezaryenin yasakladığına dair iddiaların gerçeklikle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."