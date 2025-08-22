DMM'den Japon fenomenin oturma izni başvurusuna ilişkin açıklama

Japon YouTuber Yoshi Enomoto dün, 2015’te değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’de son oturum izninin reddedildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), buna ilişkin sosyal medya platformlarında dolaşan haberlerin eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içerikler olduğunu açıkladı.

DMM'nin yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"EKSİK BİLGİLENDİRMEYE DAYALI MANİPÜLATİF İÇERİKLER"

Açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşılan, "Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki iddiaların, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içerikler" olduğu belirtildi.

"ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKTİĞİ TEBLİĞ EDİLMESİNE RAĞMEN BAŞVURUDA BULUNMADAN TİCARİ FAALİYETLERİNE DEVAM ETMİŞTİR"

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Yoshi Enomoto'nun ikamet izninin Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: