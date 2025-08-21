Japon YouTuber Yoshi Enomoto'nun oturum izni reddedildi: 7 yılım boşa gitti

2015 yılında değişim programıyla Türkiye’ye gelen, ardından yüksek lisans için yeniden dönerek burada yaşamaya başlayan Enomoto, sosyal medyada Türkçe içerikler üretiyor, Türk mutfağını ve kültürünü tanıtıyordu.

Son dönemde stand-up gösterileriyle de dikkat çeken Enomoto, son olayla gündem oldu.

TÜRKİYE'DE YAŞAMAYA KARAR VERDİ

ODTÜ'de eğitim alan Enomoto, bu dönemde çok sevdiği Türkiye'de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimine İstanbul'a geldi ve Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.

2018 yılından beri Türkiye’de yaşayan Yoshi oturum iznine başvurdu.

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Yoshi Enomoto, oturum izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

"BŞKA YOLLAR DENEYECEĞİM"

Süresiz oturum başvurusu yapmasına sadece 1 yıl kala başvurusunun reddedilmesiyle 7 yılının boşa gittiğini söyleyen Yoshi, Türkiye’de kalmak için başka bir yol deneceğini de sözlerine ekledi.

"YAŞASIN TÜRKİYE"

Enomoto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey. Sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.

"7 YILIM BOŞA GİTTİ"

Süresiz oturum için büyük bir hayali olduğunu vurgulayan Enomoto, şunları söyledi: