DMM’den "THY’nin Libya seferi" iddialarına yalanlama

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferinin, varış meydanındaki rüzgar koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.

“Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir” denilen açıklamada, iddialarda öne sürülen güvenlik veya misilleme endişesine dair bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

"İLİŞKİLERİMİZİ ZEDELEMEYE YÖNELİK DEZENFORMASYON"

DMM ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde THY’nin Libya seferlerinin planlandığı şekilde normal akışında sürdüğünün altını çizdi.

Açıklamada, “Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.