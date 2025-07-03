Doğa Rutkay'ın eşi isyan etti: Bu orman yangınları neden mi çıkıyor?

Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim oluyor...

Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları endişelendirirken, yangınlarda hasar alan illerimizden biri de İzmir oldu.

İzmir'in birçok köyünde çıkan ve ekiplerin başarılı çalışmaları ile söndürülen yangınlar sonrası bölgeden yürek yakan kareler gelmeye devam ediyor.

İZMİR VALİSİ SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Son olarak, İzmir'in Çeşme ilçesi ıIdır Mahallesi’nde dün yangın başlamış, rüzgarında etkisiyle hızla yayılmıştı.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlarken, yangın otoyolu sarmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ve Ödemiş’te devam eden yangınlara ilişkin bir son dakika açıklamasında bulunmuştu.

Yangının kontrol altına alındığı bilgisini çok kısa sürede vereceklerinin altını çizen Vali Elban, yangın otobanın olduğu noktada sıkıştırıldığı bildirmişti.

KERİMCAN KAMAL İSYAN ETTİ

İzmir'in birçok farklı bölgesinden gelen yangın haberleri sonrası Urla'da ormanlık alana giden Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal, gördüğü manzara karşısında tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlar ile sitem eden Kamal, paylaşımına "İzmir günlerdir yanıyor. Seferihisar, Çeşme, Öfdemiş, Ildırı, Birgi, Germiyan köyleri... Söndürülemiyor. Peki bu orman yangınları neden mi çıkıyor" notunu düştü.

"HER GÜN BURAYA MOLOZ DÖKÜYORLAR VE HEMEN İLERİDE MOLOZ DÖKME SAHASI VAR"

"Orman yangınları niye mi çıkıyor?" diyen Kamal, devamında şu sözler ile tepkisini dile getirdi:

Bakın ormana dökülen molozlar, nasıl, güzel mi?



Nasıl şişeler, bakın çam ağaçları, altında soda şişeleri... Sizce bu orman yanar mı? Burası Urla, orman yangınından 5 metre uzaktayız.



Her gün buraya moloz döküyorlar ve hemen ileride moloz dökme sahası var ama oraya gitmeyip buraya ormanın içine döküyorlar. Sonra orman yangınları neden çıktı? Ciğerlerimiz yandı. Çam ağaçlarının ortasındayız.

"SİZCE BİZİM ORMANLARIN YANMASI İÇİN AJANA, CASUSA İHTİYAÇ MI VAR?"

Bakın molozlara, tahtalara, tuğlalara, camlara. Bakın moloz dökme yerinden 10 metre uzaktayız. Yazıklar olsun ya. Sonra bu ormanlar niye yanıyor.



Sizce bizim ormanların yanması için ajana, casusa ihtiyaç var mı? Bu kadar yakın moloz dökme sahası. Burası yanmayacakta neresi yanacak? Ne denilebilir ki? Öyle bir iki tane yerde buldum da olmayan bir şeyi göstermeyi çalışıyorum zannetmeyin, bütün orman böyle. Bakın karşısı da böyle. Her yer böyle. Öyle bir yer, iki yer değil.

"BU HAİNLİĞİ YAPAN DA KENDİMİZİZ"