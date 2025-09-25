Donald Trump'tan 'F-35' yanıtı: Türkiye istediğini alacak

Türkiye'nin gözü Beyaz Saray'da düzenlenen kritik zirveye çevrildi...

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İki lider, Oval Ofis'e geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Donald Trump'a burada önemli bir soru yöneltildi.

DONALD TRUMP'TAN F-35 YANITI

Kritik görüşmede 'F-35' konusu gündeme getirildi...

Donald Trump, sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun zamandır arkadaş olduklarını belirterek, "Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadeleri ile başladı.

Trump, açıklamalarının devamında F-35 konusuna da değindi.

"F-35 KONUSUNDA DA BAŞARILI OLACAĞIZ"

Donald Trump, şu sözleri sarf etti:

Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor. F-35 konusunda da başarılı olacağız. Türkiye istediğini alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İLİŞKİLERDE FARKLI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Ayrıca, konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz." dedi.

"BİRLİKTE BÖLGEDEKİ SIKINTILARI AŞACAĞIZ" VURGUSU

"Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." ifadesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağız." diyerek sözlerini sonlandırdı.