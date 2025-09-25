Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Donald Trump Zirvesi

Beyaz Saray'da kritik görüşme..

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan ve çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki yoğun temasları sürüyor..

New York görüşmelerinin ardından Washington'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ

Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi..

Bu görüşme, Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı toplantı kritik bir öneme sahip.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR

Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak.

Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak.

Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, bölgesel gelişmelere dair sürekli istişare içinde.

İki liderin buluşması krizlerin çözümü noktasında da yakından takip edilecek.

O konulardan ilki Filistin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede...

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.