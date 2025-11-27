Döneme damga vuran olay: Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Ankara'daki programların ardından akşam İstanbul'a gelecek.

14'üncü Leo'nun Türkiye ziyaretinin başladığı gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün hesabından 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

TÜRKİYE-VATİKAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN KRİTİK DÖNÜM NOKTASI

İlk ziyaret, 6'ncı Paul tarafından gerçekleştirildi.

Papa 6'ncı Paulus, Ankara ve İstanbul'da çeşitli görüşmeler yaptı, Türkiye'nin farklı dini ve kültürel temsilcileriyle bir araya geldi.

Bu ziyaret, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası oldu.

Papa 6'ncı Paulus'un özellikle Ayasofya'da gerçekleştirdiği ziyaret, dünya çapında yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ARŞİVİNDEN ÇIKARILDI

Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkarılıp paylaşılan görüntülerde; Papa'nın uçaktan inmesi, karşılanması, vatandaşları selamlaması, Ayasofya ziyareti ile diğer ziyaret ve görüşmelerine ilişkin görüntüler yer aldı.

"DÖNEMİN EN ÖNEMLİ DİPLOMATİK TEMASLARINDAN BİRİ OLARAK TARİHE GEÇTİ"

Sinema Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntüleri, "Papa 6'ncı Paulus’un 1967’deki Türkiye ziyareti, dönemin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak tarihe geçti. Ankara ve İstanbul’daki buluşmalar Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı" mesajı ile paylaştı.

1967'deki ilk ziyaretten sonra 1979'da Papa 2'nci Jean Paul, 2006'da 16'ncı Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etti.