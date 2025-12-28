Dört büyükler tek yürek: 1 Ocak'ta Galata'da buluşuyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul, 1 Ocak'ta düzenlenecek olan yürüyüşe hazırlanıyor...

1 Ocak 2026 sabahı saat 08.30’da, sabah namazının ardından Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü’ndeki Yeni Cami ve Süleymaniye Camisi’nden kortejler halinde hareket edilmesi planlanıyor.

Fatih ve Taksim Camisi’nden katılacak gruplarla birlikte yürüyüşün Galata Köprüsü’nde son bulması öngörülüyor.

KULÜPLERDEN PEŞ PEŞE DESTEK PAYLAŞIMI

Spor kulüplerinden de bu yürüyüşe destek mesajları paylaşılıyor. İlk paylaşım Trabzonspor’dan geldi.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından “Gazze’yi unutma” başlığıyla yayımladığı videoda, İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin röportajlarına yer verdi.

Trabzonspor, 1 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak yürüyüşe dikkat çekerek duyarlılık çağrısında bulundu.

GALATASARAY'DAN GALATA KÖPRÜSÜ VURGUSU

Trabzonspor’un ardından Galatasaray Spor Kulübü de yürüyüş için bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, “Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü’nde veriyoruz. Gazze’yi unutma” ifadeleriyle etkinliğe destek verdi.

FENERBAHÇE: İNSANLIĞIN TARAFINDA BULUŞUYORUZ

Fenerbahçe Kulübü de Filistin için yapılan çağrıya katıldı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, “1 Ocak’ta insanlığın tarafında buluşuyor, umuda yürüyoruz. Gazze’yi unutma” sözleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN "YENİ YIL, YENİ UMUT" MESAJI

Beşiktaş Kulübü ise yeni yıl vurgusuyla yaptığı paylaşımda, “Yeni yıl, yeni umutlar… İnsanlık için Gazze’yi unutma” ifadelerini kullandı.