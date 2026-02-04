Ekrem İmamoğlu ve üç isim hakkında siyasi casusluktan kamu davası açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasi casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

EnSonHaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığı son dakika bilgisine göre; şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasi casusluk" suçundan kamu davası açıldı

HÜSEYİN GÜN "ETKİN PİŞMANLIK" BAŞVURUSU YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Gün’ün emniyetteki beyanları dosyaya girdi.

Gün, ifadesinde, lehine olan hususlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Gün, gazeteci Merdan Yanardağ ile “manevi annesi” olarak tanımladığı S.A. aracılığıyla tanıştığını, Yanardağ’a maddi destek sağladığını söyledi. Bu desteğin tamamen manevi amaçlı olduğunu savunan Gün, “Saygı duyduğum bir gazetecidir. Yayın hayatının maddi olarak zor koşullarda sürdüğünü biliyordum. Yılda birkaç kez, 2 bin–3 bin euro ya da dolar civarında destek verdim.” dedi.

Paraların bazen yüz yüze, bazen de annesinin şoförü aracılığıyla iletildiğini öne sürdü.

DİKKAT ÇEKEN CIA İRTİBATI

Emniyet birimlerinin yaptığı dijital incelemede, Gün’ün cihazlarında 5 bin 697 kişilik bir kayıt bulunduğu, bu kişiler arasında yabancı istihbarat servisleri mensupları ve üst düzey bürokratların da yer aldığı tespit edildi.

Gün, İngiltere dış istihbarat servisi MI6’in 2020-2025 yılları arasındaki başkanı Richard Moore ile yaptığı 393 saniyelik tek seferlik telefon görüşmesiyle ilgili soruya, Moore’u büyükelçilik yaptığı dönemden tanıdığını, görüşmenin içeriğini hatırlamadığını ve MI6 başkanı olduktan sonra kendisiyle irtibat kurmadığını söyledi.

İfadesinde eski CIA çalışanı olduğunu iddia ettiği Aaron Barr ile birlikte çalıştığını öne süren Gün, Barr’ın Ekrem İmamoğlu’na iletilmek üzere raporlar hazırladığını iddia etti. Gün, “Barr tarafından hazırlanan raporları Necati Özkan’a iletirdim, o da Ekrem İmamoğlu’na aktarırdı.” dedi.

Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında Barr’ın, kitle analizi, psikometri, kanaat önderlerinin etkilenmesi ve sosyal medya verilerinin analizine ilişkin ifadeleri yer aldı. Barr’ın, web scraping ve API kullanımıyla veri toplanabileceğine yönelik mesajları da tespit edildi.

Bu yazışmalarla ilgili Gün, “Sistemimiz yalnızca açık kaynaklardan değil, gizli ve yasal olmayan yollardan da veri sağlayabilecek donanıma sahipti.” ifadesini kullandı.

MURAT ONGUN VE CASUS YAZILIM İDDİALARI

Telefon rehberinde İBB Sözcüsü Murat Ongun’un da bulunmasına ilişkin soruya Gün, Barr’ın hazırladığı bir raporda Ongun’un telefonuna casus yazılım yüklendiğine dair bilgi yer aldığını, bu durumu Necati Özkan’a ilettiğini söyledi. Gün, Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bazı özel toplantılarda veri sızma ihtimaline karşı uyarılarda bulunduğunu da iddia etti.

Savcılığın, kendisi hakkında “örgüt yöneticisi” değerlendirmesi yapıldığına ilişkin sorusuna Gün, herhangi bir suç örgütü içinde yer almadığını savundu. Gün, “Sadece seçim kampanyasında kullanılmak üzere analiz çalışmaları yaptım. Bunun bir suç olduğunu ya da bir suç örgütüyle bağlantılı olduğunu bilseydim kesinlikle böyle bir çalışmada yer almazdım.” dedi.

İfadesinin devamında Gün, Ekrem İmamoğlu ile doğrudan temasının olmadığını, tüm sürecin Necati Özkan üzerinden yürüdüğünü belirtti. Gün, “İmamoğlu her raporumuz doğrultusunda hareket etmezdi ancak bazı konularda, özellikle davranış biçimi ve muhafazakâr kesime yaklaşım konusunda yönlendirmelerimizi uygulardı.” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan raporların büyük bölümünün Aaron Barr ve teknik ekip tarafından oluşturulduğunu söyleyen Gün, rakip siyasi parti destekçilerinin kendi aralarındaki yazışmalarının dahi analiz edildiğini, bu verilerin gizli ve kişisel yazışmaları da kapsadığını belirtti.

NECATİ ÖZKAN, HÜSEYİN GÜN'ÜN İFADELERİNİ KABUL ETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “siyasal casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Necati Özkan, savcılık ifadesinde, Hüseyin Gün’ün beyanlarını ve dijital delillerde yer alan iddiaları kesin bir dille reddetti.

Savcılık ifadesinde reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olduğunu belirten Özkan, Ekrem İmamoğlu ile 2014’te seçim kampanyası öncesinde tanıştıklarını, 23 Haziran 2019 ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İmamoğlu’nun kampanyalarını yönettiğini söyledi.

"AMERİKALI İŞ İNSANI" İDDİASI

Özkan, Hüseyin Gün’ü 2019’da, bir yakınının yönlendirmesiyle tanıdığını anlattı.

Gün’ün kendisini ABD’nin Boston kentinde teknoloji şirketi bulunan bir iş insanı olarak tanıttığını, medya takip sistemi için destek teklif ettiğini aktaran Özkan, yenilenen 23 Haziran 2019 seçimleri sonrasında Gün’ün annesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu ile görüşme talep ettiğini ve bu görüşmenin yaklaşık 1,5 ay sonra gerçekleştiğini belirtti.

Bu toplantıda sunulan örnek çalışmanın sektördeki benzerlerinin altında kaldığını ifade eden Özkan, Türkiye’de aylık 400–500 dolar seviyesinde yapılan iş için 3–4 milyon dolar talep edilmesi üzerine teklifi reddettiklerini söyledi. Özkan, “Bu teklif bende dolandırıcılık izlenimi yarattı, hatta ufak bir tartışma yaşandı.” dedi.

Savcılığın, cep telefonu incelemesinde yer alan “internete hiç bağlanmamış bilgisayar”, “yeni hat ve telefon” gibi ifadeler içeren dokümanlara ilişkin sorusuna Özkan, bu belgelerin kim tarafından hazırlandığını bilmediğini, içeriklerden haberdar olmadığını belirtti.

“Wickr Me” adlı uygulamayı hiç duymadığını ve kullanmadığını savunan Özkan, Hüseyin Gün’ün telefonunda tespit edilen “Bluestar81-Necati” rumuzlu hesabın kendisine ait olduğu iddiasını da reddetti. Özkan, Gün ile Wickr üzerinden herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

"İBB DİJİTAL MEETİNG" NOTLARI

Gün’ün dijital materyallerinde yer alan “IBB digital meeting 20th Aug” başlıklı İngilizce notlara ilişkin olarak Özkan, bunun Gün’ün medya takip sunumu yaptığı toplantıya karşılık geldiğini, söz konusu görüşmenin seçimlerden yaklaşık 1,5 ay sonra yapıldığını ifade etti.

Sunumu yapan şirketin PİİQ Medya olduğunu, toplantıya katılan Mutlu isimli kişinin ise kendi şirketinde çalışan biri olduğunu kaydetti.

Mesaj kayıtlarının sonradan oluşturulmuş olabileceğini ileri süren Özkan, iddia edilen önerilerin hiçbirinin hayata geçirilmediğini vurguladı. “OSINT, Darkweb, İBB veri tabanı” gibi konularda Hüseyin Gün ile herhangi bir görüşme yapmadığını, rapor alıp Ekrem İmamoğlu’na iletmediğini söyledi.

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun yol haritasının Aaron Barr tarafından hazırlandığı ve kendisine iletildiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

Özkan ifadesini, “Hüseyin Gün’ün aleyhime olan hiçbir beyanını kabul etmiyorum.” sözleriyle tamamladı.