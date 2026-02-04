MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkında uzlaştık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla ve yeni adımlarla devam ediyor.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, bugün bir toplantı daha gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, umut hakkı konusunda siyasi partiler arasında uzlaşma olduğunu söyledi.

"Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak" diyen Yıldız'ın açıklamasının detayları şöyle;

"UMUT HAKKI KONUSU RAORDA OLACAK"

"Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Zaten AİHM kararlarına uyulduğu zaman, kararlar umut hakkından bahsediyor. Bu raporda AİHM kararlarına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyma tavsiyesi var. Onun için umut hakkı kararı da var.

"DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİNE MAHKEME KARAR VERİR"

"on toplantıdan bir önceki toplantı olması mümkün görünüyor. Başından itibaren çalışmalarımızda mutabakat var. Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararları ile AYM kararlarına uymak lazım.

Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda da bir beyanı varsa elbette tahliye edilmesi lazım.

Dün grup toplantısının son kısmında gerekli açıklamalar yapıldı. Hepsini toparladı aslında ve tüm süreci özetleyen bir açıklama oldu. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek yok.

"SÜREÇ, TERÖRSÜZ BÖLGEYE EVRİLDİ"

Yasal düzenlemelere ilişkin soruyu değerlendiren Yıldız, "Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis'in işidir. Meclis'te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan bir mutabakatla geçtiği için kanunlaşması çok uzun sürmez. Bu süreç çok uzamaz, 1-2 ya da 3 hafta gibi bir kesin süre veremeyiz ancak çok uzamaz.

Bana göre nisan ayı geç olur. Elbette teyit ve tespit bir koşuldur. Bizim hazırlayacağımız müşterek raporda da teyit ve tespit şartı var ve bu konuda bir anlaşmazlık yok. Her şey gün gün daha iyi olacak. Bakın 'Terörsüz Türkiye' süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi.

İnşallah terörsüz dünyaya da evrilir. Atlantik'in öbür tarafından bir açıklama yapılıyor ve ekonomi alt üst oluyor. Dünya o kadar küçüldü ki yetkililerinden herhangi birinin söylediği söz doğrudan cebimize, kasamıza ve mutfağımıza yansır hale geldi. Bundan dolayı terör dünyada inşallah biter.

İnsanlık da doğru düzgün bir nefes alır. Çünkü vekalet savaşlarıyla emperyalist amaçlarını devam ettirmek isteyen devletler var. İnşallah çıkışta raporun da son şeklini vermiş oluruz. Bu toplantıda neticelendirip çıkacağız" diye konuştu.

"HER KONUDA UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarının sahada karşılık bulunduğunu ve Türkiye genelinden telefonların geldiğini ifade etti.

Yıldız, "16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bu ne demek? Bunu izah edecek bir kelime yok, bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere ki çıkılan yolda bu noktaya kadar başarıyla gelindi, inşallah başarıyla da neticelenir.

Bu saatten sonra bu iş geriye dönmez, bu iş bitti. Cumhur İttifakı'nın bu konularda en ufak bir düşüncesi yok. Her konuda tamamen uyum içerisindeyiz, raporda da göreceksiniz" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında, konuşmasını Şeyh Edebali’nin sözlerine atıfta bulunarak bitirmişti.

"Gerçek inanç ve dava insanları sabah doğup akşam ölenlerden olamaz” diyen Bahçeli, sözlerini “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." diyerek tamamladı.