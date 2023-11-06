Dünya basınından Erdoğan yorumu: ABD'yi küçümsedi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de açılış törenine katılması, dünya basınında "ABD'ye açık bir mesaj" olarak nitelendirildi.

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İsrail, 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek bir ayda 10 binden fazla sivili katletti, onbinlercesini de yaraladı.

2 milyona yakın Filistinlinin bir kez daha evlerini terk etmek zorunda kaldığı saldırılar, ABD'nin öncülüğündeki batı dünyasının iki yüzlü politikalarıyla görmezden geliniyor, hatta korunuyor.

Türkiye, çatışmanın büyümemesi için elinden geleni yaptı

Hamas saldırılarının başladığı anlardan itibaren, iki tarafı da itidale çağıran Türkiye, çatışmanın büyümemesi için tüm kanalları devreye soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili bakanların uluslararası yoğun diplomasi trafiği, Müslüman dünyayı harekete geçirirken, batılı ülkelerde gözardı edildi.

Koşa koşa İsrail'e giden Amerikalılar, Türkiye'nin uyarılarını umursamadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi es geçerek yaptığı (İsrail'e 3 kez gitti) Orta Doğu ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tavrı, Blinken'ın rotasını yeniden Türkiye'ye çevirmek zorunda bıraktı.

Blinken'ı vali yardımcısı karşıladı

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin es geçilemeyecek bir ülke olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Erdoğan, hem Blinken'ın Ankara'da vali yardımcısı tarafından karşılanması talimatını verdi, hem de kendisi, memleketi Rize'deki toplu açılış törenine katıldı.

AFP: "Blinken, Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı denedi"

Erdoğan'ın bu tavrı, dünya basınında da geniş yankı buldu.



Fransız haber ajansı AFP, Blinken'ın Türkiye ziyareti ile ilgili yayınladığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında Blinken'a yer vermeyip Rize'yi ziyaret ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan diplomatı önemsemediği yorumu yapıldı.

Haberin manşetinde, "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" denildi.

Blinken'ın Ankara ziyaretinin "zorlu geçeceği" yorumuna yer verilen haberde iki ülkenin müttefik olduğuna işaret edildi.

Blinken'ın Gazze'deki katliam için Türkiye'nin öfkesini dindirmeyi hedeflediğini yazdı.

Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumuna yer verildi.

AFP, haberinde Adana'daki İncirlik Üssü önünde hafta sonu düzenlenen protesto gösterisini de hatırlattı.

"Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulundu.

Haberde, "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi.