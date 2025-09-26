Dünya üçüncüsü oldu: İsrail bayrağına düğüm attı

Bulgaristan'ın Albena şehrinde 16-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve 57 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Sivaslı milli sporcu Ceyhan Ağbal, 3. olarak bronz madalya kazandı.

Seremoni için kürsüye ilerleyen Ağbal, İsrail'e tepki göstermek amacıyla bayrağı düğümledi.

"MAÇI KAZANARAK ÜÇÜNCÜ OLDUM"

Milli sporcu, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme dikkat çekmek için bayrağı düğümlediğini ifade etti.

Bilek güreşine lise yıllarında başladığını belirten Ceyhan Ağbal, "57 ülkenin katıldığı yarışmada sağ kolda dünya üçüncüsü oldum. Sol kolda bazı sıkıntılar yaşadım. Ermeni rakibimle uzun süren bir mücadele sonunda kolum şişmesine rağmen maçı kazanarak üçüncülüğe ulaştım." dedi.

"SİZİN GİBİ BİR ÜLKEYİ TANIMIYORUZ DEMEK İSTEDİM"

Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalamadığını dile getiren milli sporcu Ceyhan Ağbal, "İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırım ve masum çocukların katledilmesi aklıma geldi. Bayrağa karşı tepkimle, sizin gibi bir ülkeyi tanımıyoruz demek istedim. Sosyal medyada paylaştığımda çok güzel destekler aldım.

Bazı arkadaşlar üçüncü olduğuma sevinmedi ama gösterdiğim bu tepkiye sevinenler oldu. Daha azimli çalışıp dünya şampiyonu olmak, ay-yıldızlı bayrağımızı her yerde dalgalandırmak ve Türk'ün gücünü herkese göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.