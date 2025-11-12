- Türkiye'den Azerbaycan'a dönen askeri kargo uçağı kaza yaparak düştü ve 20 askerimiz şehit oldu.
- Olay tüm ülkeyi derin bir yasa boğarken dünyadan Türkiye'ye birçok taziye mesajı geldi.
- Taziye mesajı gönderen ülkeler arasında Azerbaycan, Japonya, İtalya ve ABD gibi ülkeler yer aldı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolculuğu için havalanan askeri kargo uçağı, kaza yaparak düştü.
Uçakta bulunan 20 askeri personel şehit düştü...
Haber ülkeyi yasa boğarken, şehit ailelerinin evlerine ise adeta ateş düştü.
DÜNYADAN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJLARI
Kazada şehit düşen 20 asker için ise dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları yağdı.
Taziye mesajları gönderen ülkeler ise şöyle:
"Azerbaycan, Japonya, İtalya, Afganistan, Pakistan, KKTC, Kosova, Romanya, Ürdün, Estonya, Litvanya, Fransa, Rusya, Hollanda, Yunanistan, Almanya, Ukrayna, Polonya, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Katar, Kosova, ABD"