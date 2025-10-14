Abone ol: Google News

Dünyanın en iyi 20 dürümü listesinde tantuni ilk 3'e girdi

Yunanistan ve Güney Kore'nin ardından dünyanın en iyi dürümleri arasında Türkiye'den tantuni de üçüncü sırada yer almayı başardı. Taste Atlas'ın Ekim 2025 raporuna göre, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkan tantuni, dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 12:39
Dünyanın en iyi 20 dürümü listesinde tantuni ilk 3'e girdi

Dünyanın geleneksel lezzetlerini inceleyen ünlü gastronomi rehberi Taste Atlas, "Dünyanın En İyi 20 Dürümü" listesini yayımladı.

Pek çok kategoriden yemek kültürünü inceleyen site, bu kez 'dürüm'ü mercek altına aldı.

DÜNYANIN EN İYİ DÜRÜMLERİ YARIŞTI

Listede Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir yelpazede, en beğenilen dürüm çeşitlerini sıralandı.

Türkiye ve Yunanistan arasında benzer yemekler üzerinden yaşanan rekabet, bu listeyle yeniden gündeme geldi.

Farklı kültürlerden birçok dürüm tarifinin yer aldığı listeye, Türkiye'den bir yemek girebildi.

YUNAN DÖNERİ GYROS BİRİNCİ OLDU

Listenin ilk sırasında Yunanistan'ın ünlü sokak lezzeti Gyros yer aldı.

Dönerin Yunan versiyonu olarak görülen Gyros, 4.5 puanla zirvedeki yerini aldı.

TÜRKİYE TANTUNİ İLE 3. OLDU

İkinci sırayı Güney Kore mutfağından Sangchu Ssam alırken, Türkiye ise tantuni ile listede 3. sıraya yerleşti.

4.4 puanla üçüncü sıraya yerleşen tantuni, adını global alanda da duyurmuş oldu.

EN İYİ DÜRÜMLER SIRALANDI

Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi 20 dürümü:

Gyros – Yunanistan

Sangchu Ssam – Güney Kore

Tantuni – Türkiye

Enchiladas Suizas – Meksika

Carne Asada Burrito – Amerika

Kathi Roll – Hindistan

Burrito – Meksika

Enchiladas – Meksika

Mulita – Meksika

Enchiladas Mineras – Meksika

Mission Burrito – Amerika

Salsa Verde Enchiladas – Meksika

Nacatamal – Nikaragua

Chicken Kathi Roll – Hindistan

Chimichanga – Amerika

Enchiladas de Camaron – Meksika

Bo Bia – Vietnam

Wrap Roti – Trinidad ve Tobago

Taquitos – Meksika

California Burrito – Amerika

Gündem Haberleri