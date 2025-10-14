Dünyanın en iyi 20 dürümü listesinde tantuni ilk 3'e girdi Yunanistan ve Güney Kore'nin ardından dünyanın en iyi dürümleri arasında Türkiye'den tantuni de üçüncü sırada yer almayı başardı. Taste Atlas'ın Ekim 2025 raporuna göre, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkan tantuni, dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın geleneksel lezzetlerini inceleyen ünlü gastronomi rehberi Taste Atlas, "Dünyanın En İyi 20 Dürümü" listesini yayımladı. Pek çok kategoriden yemek kültürünü inceleyen site, bu kez 'dürüm'ü mercek altına aldı. DÜNYANIN EN İYİ DÜRÜMLERİ YARIŞTI Listede Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir yelpazede, en beğenilen dürüm çeşitlerini sıralandı. Türkiye ve Yunanistan arasında benzer yemekler üzerinden yaşanan rekabet, bu listeyle yeniden gündeme geldi. Farklı kültürlerden birçok dürüm tarifinin yer aldığı listeye, Türkiye'den bir yemek girebildi. YUNAN DÖNERİ GYROS BİRİNCİ OLDU Listenin ilk sırasında Yunanistan'ın ünlü sokak lezzeti Gyros yer aldı. Dönerin Yunan versiyonu olarak görülen Gyros, 4.5 puanla zirvedeki yerini aldı. TÜRKİYE TANTUNİ İLE 3. OLDU İkinci sırayı Güney Kore mutfağından Sangchu Ssam alırken, Türkiye ise tantuni ile listede 3. sıraya yerleşti. 4.4 puanla üçüncü sıraya yerleşen tantuni, adını global alanda da duyurmuş oldu. EN İYİ DÜRÜMLER SIRALANDI Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi 20 dürümü: Gyros – Yunanistan Sangchu Ssam – Güney Kore Tantuni – Türkiye Enchiladas Suizas – Meksika Carne Asada Burrito – Amerika Kathi Roll – Hindistan Burrito – Meksika Enchiladas – Meksika Mulita – Meksika Enchiladas Mineras – Meksika Mission Burrito – Amerika Salsa Verde Enchiladas – Meksika Nacatamal – Nikaragua Chicken Kathi Roll – Hindistan Chimichanga – Amerika Enchiladas de Camaron – Meksika Bo Bia – Vietnam Wrap Roti – Trinidad ve Tobago Taquitos – Meksika California Burrito – Amerika Gündem Haberleri Ordu'da kaymakam, görev yaptığı Korgan ilçesinin futbol takımında oynayacak

