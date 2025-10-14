Dünyanın en iyi 20 dürümü listesinde tantuni ilk 3'e girdi

Dünyanın geleneksel lezzetlerini inceleyen ünlü gastronomi rehberi Taste Atlas, "Dünyanın En İyi 20 Dürümü" listesini yayımladı.
Pek çok kategoriden yemek kültürünü inceleyen site, bu kez 'dürüm'ü mercek altına aldı.
DÜNYANIN EN İYİ DÜRÜMLERİ YARIŞTI
Listede Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir yelpazede, en beğenilen dürüm çeşitlerini sıralandı.
Türkiye ve Yunanistan arasında benzer yemekler üzerinden yaşanan rekabet, bu listeyle yeniden gündeme geldi.
Farklı kültürlerden birçok dürüm tarifinin yer aldığı listeye, Türkiye'den bir yemek girebildi.
YUNAN DÖNERİ GYROS BİRİNCİ OLDU
Listenin ilk sırasında Yunanistan'ın ünlü sokak lezzeti Gyros yer aldı.
Dönerin Yunan versiyonu olarak görülen Gyros, 4.5 puanla zirvedeki yerini aldı.
TÜRKİYE TANTUNİ İLE 3. OLDU
İkinci sırayı Güney Kore mutfağından Sangchu Ssam alırken, Türkiye ise tantuni ile listede 3. sıraya yerleşti.
4.4 puanla üçüncü sıraya yerleşen tantuni, adını global alanda da duyurmuş oldu.
EN İYİ DÜRÜMLER SIRALANDI
Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi 20 dürümü:
Gyros – Yunanistan
Sangchu Ssam – Güney Kore
Tantuni – Türkiye
Enchiladas Suizas – Meksika
Carne Asada Burrito – Amerika
Kathi Roll – Hindistan
Burrito – Meksika
Enchiladas – Meksika
Mulita – Meksika
Enchiladas Mineras – Meksika
Mission Burrito – Amerika
Salsa Verde Enchiladas – Meksika
Nacatamal – Nikaragua
Chicken Kathi Roll – Hindistan
Chimichanga – Amerika
Enchiladas de Camaron – Meksika
Bo Bia – Vietnam
Wrap Roti – Trinidad ve Tobago
Taquitos – Meksika
California Burrito – Amerika