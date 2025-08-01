Dünyanın en iyi soğuk tatlıları listelendi! Türkiye zirveye yerleşti!

Gastronomi dünyanın eşsiz lezzetlerini kamuoyu ile buluşturan çevrimiçi yemek platformu TasteAtlas birçok alanda dünyanın enlerini listelemeye devam ediyor.

Türkiye mutfak konusundaki başarısını hemen her sıralamada kanıtlamaya devam ederken son olarak yayınlanan “Dünyanın En İyi Soğuk Tatlıları” listesi dikkat çekti.

Dünyanın her yerinden yüzlerce lezzetin oylandığı listede zirvenin sahibi 7’den 70’e herkesin damağını şenlendiren Türk lezzeti oldu.

Doğal malzemelerle hazırlanan bu eşsiz lezzet bakın hangisi oldu. İşte, dünyanın en iyi soğuk tatlıları…

ZİRVE TÜRKİYE’NİN!

Yerel tatlıları ön plana çıkararak dünya mutfağının zenginliğini öne çıkarmayı hedeflene TasteAtlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 10 soğuk tatlısı tam not almayı başardı. İşte, o tatlılar…

1-Kahramanmaraş Dövme Dondurması - Türkiye

2- Frozen Custard (Dondurulmuş Krema) – ABD

3- Gelato al Pistacchio (Antep Fıstıklı İtalyan Dondurması) – İtalya

4- Clotted Cream Ice Cream (Kaymaklı Dondurma) – İngiltere

5- Limber – Porto Riko

6- Affogato (Espresso Üzerine Dondurma) – İtalya

7- Brownie Sundae (Brownili Dondurma Kupası) – ABD

8- Kulfi (Hindistan Usulü Buzlu Süt Tatlısı) – Hindistan

9- Sorbetes (Filipin Dondurması) – Filipinler

10- Gelato alla Nocciola (Fındıklı İtalyan Dondurması) – İtalya