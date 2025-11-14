Düşen kargo uçağında şehit düşen Nuri Özcan’ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi

- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit oldu.
- Şehidin cenazesi Ankara'nın ardından Zonguldak'a getirilip Karabük'teki baba ocağına ulaştırıldı.
- Anne ve babası cenazede gözyaşlarıyla oğullarını uğurlarken, askeri ve siyasi yetkililer de törene katıldı.
Türkiye'nin yüreğini yakan olay...
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Ankara’daki törenin ardından uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.
Şehidin cenazesi burada askeri tören ile karşılandı.
NAAŞI BABA OCAĞINA GETİRİLDİ
Tören mangası tarafından uçaktan alınan ay yıldızlı bayrağa sarılı şehidin tabutu, askeri tören ile cenaze aracına götürüldü.
Özcan'ın cenazesi kara yolu ile Karabük'teki baba ocağına getirildi.
ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Şehit Özcan, baba ocağında dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.
Şedit Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet ve annesi Şaziye Özcan, gözyaşlarını tutamadı.
"ÜZMEYELİM"
Anne Özcan, oğlunun tabutu başında beklerken baba Özcan tarafından teselli edilmeye çalışıldı.
Mehmet Özcan, acılı eşine seslenerek, "Kendinizi fazla şey yapma. Üzmeyelim, üzmeyelim." diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ŞEHİTLERE VEDA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz, son yolculuklarına uğurlanıyor.
Ankara'da düzenlenen törene MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar katıldı.