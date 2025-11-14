Türkiye 20 vatan evladını uğurluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, şehitlerini uğurluyor.

Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit oldu.

Askerlerimizin naaşları, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Şehitlerimizin naaşları, cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ASKER SELAMIYLA KARŞILAMA

Adli Tıp Kurumu'nun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE TÖREN

Türk bayrağına sarılı cenazeler, resmi tören için Mürted Hava Üssü’nde yapılacak alana getirildi.

Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'nda, saat: 09.00'da başlayan askeri törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ve TSK komutası katıldı.

Akabinde de şehitlerimizin naaşı memleketlerine uğurlandı.

ANKARA'DA 3 ŞEHİDE VEDA

Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapci için Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi ve son yolculuklarına uğurlandı.

Törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, siyasiler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Kandemir'in Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'nda, Şehit İnce'nin ve Şehit Dolapci'nin Cebeci Şehitliği'nde toprağa verileceği açıklandı.

DİĞER TÖREN ESKİŞEHİR'DE

Şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan için Eskişehir'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Mercan'ın, Eskişehir Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

BABA OCAĞINDAN HELALİK ALINDI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin naaşı, memleketi Çorum'a getirilerek baba ocağından helallik alındı.

Şehit İbbiği için cuma namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Şehit İbbiği'nin Çorum Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

KONYA'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Kuyucu için Konya Şehitlik Namazgahı'nda, cenaze namazı kılındı. Şehit Kuyucu'nun, Konya Mermez Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

KIZ KARDEŞİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Ankara’da düzenlenen törenin ardından uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirilen şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesini, askeri erkan ve yakınları karşıladı.

Şehidin babası İsa, annesi Gülay ve oğlu Emirhan Altıok ile kız kardeşleri Gamze Süngerli ile Sevdegül Altıok Ankara’dan aynı uçakla, 9 aylık hamile eşi Seda Altıok ise Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla geldi.

Ağrı’da polis memuru olarak görev yapan kız kardeşi Gamze Süngerli, şehit ağabeyinin cenazesini, uçaktan indirilirken onun kepiyle asker selamı vererek karşıladı.

Şehidin annesi Gülay Altıok, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. 1 çocuk babası Emre Altıok’un, eşi ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün saydığı öğrenildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesi, ikindide Ovabaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ŞEHİT EŞİNİN MONTUNU GİYDİ

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kalem Kırdı Camii'nde, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlgen'in cenazesi törenle Kayseri Şehitliği'ne getirildi. Şehit İlgen'in naaşı, dualar eşliğinde defnedildi.

Şehit İlgen'in annesi ve babası da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

KIRKLARELİ ŞEHİDİNE AĞLADI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın cenazesi Kırklareli'nde getirildi.

Şehit Karaca için Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehit Karaca'nın Lüleburgaz Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

MUĞLA'DA DA YÜREKLER YANDI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi Muğla’nın Milas ilçesine getirildi. Şehit Kuran için Ekinanbarı Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Şehit Kuran'ın burada Ekinanbarı Köy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.