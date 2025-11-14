Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen'in eşi, askeri montuyla veda etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, şehitlerin ebediyete uğurluyor..

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait “C130” tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, memleketi Kayseri’de dualarla defnedildi.

KAYSERİ'DE CENAZE TÖRENİ

11 Kasım’da Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan ve Gürcistan hava sahasında düşen askeri uçakta şehit olan İlgen’in naaşı, Ankara’da düzenlenen törenden sonra Kayseri’ye nakledildi. Şehit için Kalemkırdı Camii’nde, cuma namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi.

EŞİ, ŞEHİDE ASKERİ MONTU İLE VEDA ETTİ

Tören sırasında İlgen’in anne ve babası, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Ülkü Öztürk İlgen ise merhum eşine ait askeri montu giyerek fotoğrafını gözyaşları içinde taşıdı. İlgen, Kartal Şehitliği’nde dualar eşliğinde toprağa verildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine; Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, kurum temsilcileri, STK’lar, şehidin ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.