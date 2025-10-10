Düşük gelir beyan eden meslekler mercek altında: Yıllık harç yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor.

Doktorlar, kuyumcular ve galericiler gibi bazı meslek gruplarının düşük matrah beyan ederek vergi ödemekten kaçındığı tespit edildi.

YILLIK HARÇ GELİYOR

Bu meslek gruplarına yönelik olarak yıllık bir harç alınması kararlaştırıldı.

DÜŞÜK BEYANLAR TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, meslek gruplarının beyan ettiği gelirleri analiz etti.

Yapılan çalışmalarda, doktorların geçen yıl aylık ortalama brüt 61 bin TL, kuyumcuların 42 bin TL, oto galericilerin ise sadece 7 bin TL gelir beyan ettiği belirlendi.

BEYANLAR ŞU ŞEKİLDE

Bakanlık verilerine göre bazı meslek gruplarının aylık brüt gelir beyanları şöyle:

- Aktör, aktris, dublör - 157 bin 265 TL

- Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu - 136 bin 900 TL

- Eczacı - 66 bin 236 TL

- Doktor - 61 bin 31 TL

- Kuyumcu - 42 bin 360 TL

- Avukat - 33 bin 641 TL

- Restoran - 20 bin 329 TL

- Taksici - 12 bin 961 TL

- Bakkal / Market - 10 bin 149 TL

- Galerici - 7 bin 842 TL

- Emlakçı - 5 bin 226 TL

- Kadın kuaförü - 4 bin 729 TL

- Erkek kuaförü - 3 bin 633 TL

DENETİMLER SIKLAŞACAK

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici, 86 bin 488 emlakçı ve 27 bin 946 bireysel doktor faaliyet gösteriyor.

Bu mükelleflerin büyük bölümünün gelirlerini düşük gösterdiği tespit edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, bu meslek gruplarının hem gelir vergisi yükümlülüğü sürecek, hem de yıllık bazda ek bir harç ödeyecekleri belirtiliyor.

BAKAN ŞİMŞEK MESAJ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, bazı meslek gruplarının beyan ettiği gelirleri 'düşük' olarak nitelendirmiş ve "Kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız." demişti.

Şimşek ayrıca kuyumcuların geçen yıl ortalama 42 bin 360 TL gelir beyan ettiğini hatırlatarak, yapılan denetimlerle bu rakamların yükselmeye başladığını ifade etmişti.