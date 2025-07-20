Düzceli kamyon şoförü gelin arabası olarak ekmek teknesini seçti

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki kamyon şoförü Ali Kemal Kazancı, düğün gününde yıllardır direksiyonuna geçtiği hafriyat kamyonunu süsleyerek gelin arabası yaptı.

Kazancı, 23 yaşındaki Nermin Kazancı’yı babaevinden almak için kamyonuyla yola çıktı.

Üzerine “Evleniyoruz, mutluyuz” yazısını asarak mahalleye gelen damat, dikkat çekti.

Kız alma merasiminin ardından çift, süslenmiş kamyonla şehir turu attı.

'BİR ANDA AKLIMA GELDİ'

Damat Ali Kemal Kazancı, kamyonunu gelin arabasına çevirme fikrinin spontane geliştiğini belirtti.

Kazancı, “Kamyon benim hem geçim kaynağım hem hayatımın parçası. O yüzden bu özel günümde onunla gelmek istedim. Hem eşime sürpriz oldu hem de herkese farklı bir anı kaldı.” dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR ANI OLDU'

Gelin Nermin Kazancı ise eşinin yaptığı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyerek, “Hiç beklemiyordum, görünce çok duygulandım. Gerçekten benim için çok özel ve güzel bir anı oldu.” ifadelerini kullandı.

Çiftin kamyonla yaptığı şehir turu, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.