Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki lüks villasının bekçisi gözaltına alındı

- Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
- Saran, ifadeye çağrıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Soruşturma devam ederken bekçi H.D., ifadesi için İstanbul'a sevk edildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekiplerince arama yapılmıştı.
VİLLA BEKÇİSİ GÖZALTINDA
Devam eden soruşturma kapsamında Saran'ın villasının bekçisi H.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.
H.D., ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürülecek.