Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çıplak arama iddialarını yalanladı

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz kaldığı iddiasını yalanladı.
- Bazı medya organlarında ve sosyal medyada çıkan haberler sonrası kamuoyunu bilgilendirmek için açıklama yapıldığını belirtti.
- Açıklamanın, doğru bilgilendirme amacı taşıdığı vurgulandı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in 'çıplak aramaya maruz bırakıldığı' yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
"YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ TİTİZLİKLE UYGULANMAKTADIR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.