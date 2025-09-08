Devlet Bahçeli'den İzmir saldırısı hakkında: Dış ihanet cephesini dağıtmalıyız

Türkiye, İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı...

İzmir'in Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda, 2 polis şehit oldu.

2 polisimizin yaralandığı saldırının ardından da MHP Lideri Devlet Bahçeli, X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "İzmir Balçova’da bir polis karakoluna düzenlenen, aynı zamanda huzur ve güven ortamına suikast niteliğinde olan hain ve hunhar saldırı milletimizi ve hepimizi derinden üzmüştür." dedi ve şöyle devam etti:

"TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır.



Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum.

"ESRAR PERDESİ ARALANACAKTIR"

Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum. İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.

"TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE OYNANAN ALÇAK OYUNLAR"

Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.



Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir.

"DIŞ İHANET CEPHESİ DAĞITILMALI"