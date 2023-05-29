e-Devlet'te siyasi parti üyeliği iptal yoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci defa seçimi kazanmasının ardından Millet İttifakı'nda bulunan partilerin üyeleri e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Yaşadıkları mağlubiyetin ardından partililer, üyeliklerini iptal ettiriyor..

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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği seçim sonucu belirlendi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan ikinci tur oylamasıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyondan fazla oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup etti.

Seçimde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm illerde oy oranını artırırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü.

İstifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada 'devam' mesajı verirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından partililer, ayaklandı..

Siyasi parti üyeliği iptal başvurusunda yoğunluk

e-Devlet'e akın eden partililer, sistemi kitledi..

"Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu" hizmetinde yoğun talep nedeniyle sorun yaşanıyor..