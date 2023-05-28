Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Mücadeleye devam edeceğim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından yaptığı açıklamalarda görevinden ayrılmayacağını belirterek, "Bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz." dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdiği bir seçimde daha CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi yüzde 52,08 oy ile önde tamamlarken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,92 oy aldı.

Bunun üzerinde CHP'li seçmenlerden istifa paylaşımları geldi.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, istifa etmeyeceğinin sinyallerini vererek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim. Etmedim.



Ben bir kardeşiniz, dostunuz, evladınız, amcanız her şeyden önce bu toprakların insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için, kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyeniz diye bolluk, bereket, huzur içinde mücadele verdim vermeye de devam edeceğim.

İttifak ortaklarına teşekkür etti

Sizlerden bir ricam var. Kendiniz, evlatlarınız, emeklileriniz, analarınız, babalarınız, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin.



Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir partiye seferber edildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim.



Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları kadın ve gençlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

"Yürüyüşümüz sürüyor"