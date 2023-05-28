Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdiği bir seçimde daha CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi yüzde 52,08 oy ile önde tamamlarken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,92 oy aldı.
Bunun üzerinde CHP'li seçmenlerden istifa paylaşımları geldi.
"Mücadeleye devam edeceğiz"
Açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, istifa etmeyeceğinin sinyallerini vererek şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim. Etmedim.
Ben bir kardeşiniz, dostunuz, evladınız, amcanız her şeyden önce bu toprakların insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için, kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyeniz diye bolluk, bereket, huzur içinde mücadele verdim vermeye de devam edeceğim.
İttifak ortaklarına teşekkür etti
Sizlerden bir ricam var. Kendiniz, evlatlarınız, emeklileriniz, analarınız, babalarınız, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin.
Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir partiye seferber edildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim.
Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları kadın ve gençlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
"Yürüyüşümüz sürüyor"
Bu seçimde halkın otoriter yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.
Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum.