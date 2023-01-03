Eda Taşpınar'a camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle soruşturma

Camide yarı çıplak objektiflere poz veren Eda Taşpınar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Sosyete camiasının ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, dün yaptığı bir paylaşımla tepkilere neden oldu.

Taşpınar, camide objektif karşısına geçip yarı çıplak pozlar verdi.

Taşpınar, bu fotoğrafı da "Mutlu yıllar sevgililerim." notuyla paylaştı.

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı

Yapılan paylaşım kısa sürede tepki topladı.

Eda Taşpınar da, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan durumun ardından herhangi bir açıklama yapmayan Eda Taşpınar'ın pozlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan, resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Eda Taşpınar camide paylaştığı fotoğrafı sildi