Edirne'de 12 yıl sonra tahliye olan mahkum mutluluk gözyaşları döktü

TBMM'de kabul edilen 11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler sürüyor.

Cezaevi kapısından çıkan mahkumların duygu dolu anları kameralara yansırken, bazıları yıllar sonra ailelerine kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla ifade etti.

"12 YIL SONRA ÇOCUKLARIMA KAVUŞUYORUM"

Gözyaşlarına hakim olamayan İmam Hüseyin Demir, 12 yıl sonra tahliye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Vallahi çok heyecanlıyım, şükürler olsun ailemize kavuşuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu son olur. Başımıza talihsiz bir olay gelmişti, bedelini çektik. Şimdi çocuklarıma kavuşuyorum.



Evdekilere daha söylemedim, onlara sürpriz yapacağım. Çıkmayı beklemiyorduk ama bugün nasip oldu. Allah kimseyi bir daha buraya düşürmesin. Hayat dışarıda çok güzel, özgürlük bambaşka. Eşimi, çocuklarımı, annemi babamı çok özledim. İstanbul'a gideceğim. İnşallah bu son olur.

"HERKES AİLESİNE, İŞİNE GÜCÜNE BAKSIN"

Tahliye edilenlerden Ercan Kalp ise, "Çok mutluyuz, ailemizi bekliyoruz. Allah herkese nasip etsin. Dışarıdaki herkes alın teriyle parasını kazansın. Haberlerde görüyoruz, trafikte gerginlik ve kavga var. Herkes işine gücüne baksın" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORUM"

Hayatında yeni bir başlangıç yaptığını söyleyen Muhammet Özbek de, "Şu an yeni bir hayata başlıyorum, hayatımın ilk adımını atıyorum. Çok mutluyum ama içeride kalan arkadaşlarım var, onları bekliyorum. Aklım onlarda kaldı" diye konuştu.

"ALLAH KİMSEYİ BURAYA DÜŞÜRMESİN"

Serkan Karadeniz ise, "Çok şükür kurtulduk, mutluyuz. Ailelerimize kavuşacağız. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Dışarıda bizi bekleyen bir hayat var. Yetkililerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen diğer mahkumlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, özgürlüğün mutluluğunu paylaştı.

Cezaevi önünde yaşanan bu anlar, hem tahliye olanları hem de onları bekleyen yakınlarını duygulandırdı.