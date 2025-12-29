KKTC’den Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit olan polisler için taziye mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, şehitlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır diledi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bu sabah Yalova'da şehit düşen kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatına ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yaralı güvenlik görevlilerimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin her zaman olduğu gibi bugün de ana vatan Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizen Üstel, teröre karşı verilen kararlı mücadelede birlik ve dayanışma duygularını ifade etti.