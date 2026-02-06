Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...

Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gelirken bu isimlerden biri de Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, oldu.

Kaya'nın uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

TUTUKLANDI

Bugün itibariyle Ali Kaya'nın içinde bulunduğu 19 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Mahkeme, Kaya'nın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

5 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL

Öte yandan 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir şüpheli hakkında ev hapsi, 4 şüpheli hakkında ise, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verdi.

AĞABEYİ TUTUKLANMIŞTI

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlarda, bugüne kadar birçok tanınmış isim gözaltına alındı.

Bazı isimler bu kapsamda tutuklanırken, bazı isimler ise test sonuçları ve ifadelerinin ardından serbest kaldı.