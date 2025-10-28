Edirne'de Cadılar Bayramı partisine imam cübbesiyle katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne'de Cadılar Bayramı partisinde tepki çeken anlar kaydedildi.

Partiye imam cübbesiyle katılan ve elinde alkol şişesiyle poz veren şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

EDİRNE ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, mevcutlu olarak Edirne Adliyesi'ne getirildi.

SERBESTB KALDI

Zanlı, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dün, Diyanet-Sen Edirne Şubesince Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüphelinin de aralarında olduğu, alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren gruba ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, kolluğa söz konusu fotoğrafta imam cübbesi giymiş, elinde alkol şişesi bulunan ve dua eder gibi poz veren şüphelinin ifadesi için mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmişti.

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, yaptığı açıklamada, dini değerlerle alay edenlerin gerekli cezayı almaları gerektiğini savunmuştu.

Dini değerlere kimsenin saldırma hakkı olmadığını vurgulayan Yaryıkan, "Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir." ifadelerini kullanmıştı.