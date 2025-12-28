Gazze’de hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de vatandaşlar, zor koşullarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin güneyindeki bir kampta yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, günlük yaşamlarını derme çatma çadırlarda zor koşullar altında sürdürmeye çalışıyor.

RÜZGAR, YAĞMUR...

Etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar, çok sayıda çadırın sular altında kalmasına, bazı çadırların uçmasına ve hurma ağaçlarının çadırların üzerine devrilmesine yol açtı.

SIKINTILAR DAHA DA ARTTI

Olumsuz hava koşulları, çadırlarda yaşayan Filistinli ailelerin karşı karşıya olduğu insani sıkıntıları daha da ağırlaştırdı.