Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

BİR KEZ DAHA DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

MİSS TÜRKİYE GÜZELİ BUSE İSKENDEROĞLU VE RAPÇİ EGE GÖZALTINDA

"Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.