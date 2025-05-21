İHA
Edirne'de kent merkezinde bir otomobil sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayınca ekipler alarma geçti.
Yaşanan kovalamaca çevrede paniğe neden oldu.
EHLİYETİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.
Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu ortaya çıktı.
ARACA EL KONULDI, 20 BİN 800 TL CEZA KESİLDİ
B.Ö.'ye 20 bin 800 lira idari para cezası uygulanırken, araç çekiciyle otoparka götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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